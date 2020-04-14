Milli atlet Yasemin Can Arslan ve minik sporculardan "Evde kal" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli atlet Yasemin Can Arslan ve minik sporculardan 'Evde kal' mesajı - Son Dakika Spor

Milli atlet Yasemin Can Arslan ve minik sporculardan "Evde kal" mesajı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde evlerinde form tutan milli atlet Yasemin Can Arslan ve minik sporcular "Evde kal" mesajı verdi.

Milli atlet Yasemin Can Arslan ve minik sporculardan

Antalya'nın Alanya ilçesinde evlerinde form tutan milli atlet Yasemin Can Arslan ve minik sporcular "Evde kal" mesajı verdi.

Atletizm olimpik kadrosunda yer alan, Alanyalı milli sporcu Yasemin Can Arslan, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü Ahmet Arslan nezaretinde Alanya'daki evinde hazırlanıyor. Hazırlıklarını sürdüren milli sporcu Arslan, koronavirüsle mücadele kapsamında herkesin evinde kalmasını söyleyerek, "Tokyo Olimpiyat Oyunları için çalışmalarımızı Alanya'daki evimizde hız kesmeden devam ediyoruz. Evinde kal, güvende kal" dedi.Ayrıca, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı minik sporcular da evlerinde spor yaparak form tutmaya devam etti ve "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.


Yasemin Can, Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:42 Kaynak: DHA

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