Son Dakika Haberleri: Milli atlet Yasmani Copello Escobar 6. oldu
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Milli atlet Yasmani Copello Escobar 6. oldu

33 dakika önce

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 400 metre engelli finali yapıldı.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar 6. oldu, System.String[]

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 400 metre engelli finali yapıldı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, yarışta 48.25'lik dereceyle 6. oldu.


Yarışta Norveçli Karsten Warholm 47.42'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Rai Benjamin 47.66'lık zamanıyla gümüş, Katarlı Abderrahman Samba ise 48.03'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

Katar, Doha, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:06 
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