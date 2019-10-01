Milli atlet Yasmani Copello Escobar 6. oldu
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Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 400 metre engelli finali yapıldı.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 400 metre engelli finali yapıldı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, yarışta 48.25'lik dereceyle 6. oldu.
Yarışta Norveçli Karsten Warholm 47.42'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Rai Benjamin 47.66'lık zamanıyla gümüş, Katarlı Abderrahman Samba ise 48.03'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:06
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