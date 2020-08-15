Milli atlet Yasmani Copello, Monaco'da 2. oldu

Elmas Lig 2020 sezonunun ilk etabı Monaco Grand Prix'sinde milli atlet Yasmani Copello 400 metre engellide 2. olurken, Ramil Guliyev ise 200 metrede 5. sırayı elde etti.

Elmas Lig 2020 sezonun ilk etabı Monaco Grand Prix'sinde erkekler 400 metre engellide yarışan milli atlet Yasmani Copello Escobar ikinci oldu. Norveçli sporcu Karsten Warholm'un 47.10 ile birinci olduğu yarışta milli atlet, 49.04'lük derecesiyle ikinciliği elde etti.

Erkekler 200 metrede piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev ise 20.80'lik derecesiyle beşinci oldu. Yarışta ABD'li Noah Lyles 19.76 ile birinci, kardeşi Josephus Lyles 20.30 ile ikinci olurken, Türk asıllı Alman atlet Deniz Almas da 20.64 ile üçüncü oldu. - İSTANBUL