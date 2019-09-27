Son Dakika Haberleri: Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde
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Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde

44 dakika önce

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, yarı finale adını yazdırdı.

Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde, System.String[]

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, yarı finale adını yazdırdı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde erkekler 400 metre engelli elemelerinde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 49.75'lik derecesiyle serisini 5. sırada bitirerek yarı finale kaldı.

Yasmani Copello, yarın TSİ 18.05'te yarı finalde koşacak.

Üç seri halinde 24 atlet tarafından koşulacak yarı final sonucunda 8 sporcu, 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak finale adını yazdıracak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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