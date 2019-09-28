Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde
1 saat önce
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde erkekler 400 metre engelli elemelerinde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 49.75'lik derecesiyle serisini 5. sırada bitirerek yarı finale kaldı.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde erkekler 400 metre engelli elemelerinde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 49.75'lik derecesiyle serisini 5. sırada bitirerek yarı finale kaldı.
Yasmani Copello, yarın TSİ 18.05'te yarı finalde koşacak. Üç seri halinde 24 atlet tarafından koşulacak yarı final sonucunda 8 sporcu, 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak finale adını yazdıracak.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:01
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Yaşımız kemale erdi Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Isla takımla birlikte çalıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Hedef 75 milyon turist Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti!