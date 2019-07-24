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Milli atletimiz altın madalyaya koştu

34 dakika önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un üçüncü günü tamamlandı.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un üçüncü günü tamamlandı.

Milli yüzücü Beril Böcekler, kadınlar 400 metre serbest stil finalindeki 4: 09.71'lik süresiyle EYOF rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Pınar Akyol, kadınlar gülle atma finalindeki 17,88 metrelik deresiyle kürsünün zirvesine çıktı.

Erkekler 100 metre yarışını 10.47 saniyede bitiren Umut Uysal da altın madalyayı boynuna taktı.

Bir diğer kadın yüzücü Merve Tuncel, 200 metre kelebek finalindeki 2: 12.39'luk zamanıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kilo kategorisinde yarışan da milli güreşçi Nesrin Baş, finalde Belaruslu Yana Tretsiak'a mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Kadınlar 200 metre sırtüstü finalinde havuza giren Sudem Denizli ise 2: 13.51'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Türkiye, üçüncü gün sonunda madalya sayısını 9'a (4 altın, 3 gümüş, 2 bronz) çıkardı.

15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.
Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:07 
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