Fenerbahçe ile Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası Genç Kulüpler Kupası'nda takım şampiyonluğu sevinci yaşayan milli atletizm sporcusu Melike Malkoç, "İstiklal Marşımızı söyletip bayrağımızı dalgalandırdığımız için çok mutluyum. Ülkemizi ve takımımı en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.



Zonguldaklı milli atletizm sporcusu Melike Malkoç, geçtiğimiz günlerde Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası Genç Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu şampiyonlukla beraber üst üste 4. şampiyonluğunu elde etti.



Zonguldaklı milli atletizm antrenörü Utku Duman'ın yetiştirdiği ve Fenerbahçe forması altında birçok başarıya imza atan milli sporcu Melike Malkoç, 21 Eylül Cumartesi günü Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası Genç Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe forması altında ülkemizi temsil etti. Milli atlet Melike Malkoç, şampiyonada takım halinde 100 metre ve 4x100 metre branşlarında ter döktü. Malkoç, sarı-lacivertli forma altında şampiyon olarak, şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Fenerbahçe aldığı bu büyük başarıyla üst üst 4. kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.



Malkoç: "Bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum"



Milli atlet Melike Malkoç, Fenerbahçe forması altında şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Bu şampiyonada 4 yıldır benim de içinde bulunduğum takımım Avrupa şampiyonu oldu. Portekiz'de İstiklal Marşımızı söyletip bayrağımızı dalgalandırdığımız için çok mutluyum. Ülkemizi ve takımımı en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Fenerbahçe 4. kez üst üst Avrupa şampiyonu oldu. Desteklerinden dolayı Fenerbahçe'ye ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Utku Duman: "Melike örnek bir sporcu"



Milli atletizm antrenörü Utku Duman ise Melike'nin küçük sporculara örnek bir sporcu olduğunu belirterek, "İlimizde böyle bir sporcu olduğu için şanslıyız. Melike küçük sporculara örnek bir sporcu. Şehir olarak Melike'ye destek vermeliyiz. 20 yaşında olmasına rağmen 30'uncu uluslar arası yarışı. Bu yaşta böyle başarılı bir kariyer için kendisine teşekkür ediyorum. Antrenörü olarak kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK