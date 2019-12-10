Son Dakika Haberleri: Milli atletler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Spor Milli atletler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Spor

Milli atletler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Milli atletler Yasemin Can, Ayetullah Aslanhan ve Aras Kaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli atletler, AA'nın

Milli atletler Yasemin Can, Ayetullah Aslanhan ve Aras Kaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yasemin, Ayetulah ve Aras, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde seçim yaptı.

Yasemin Can, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Ayetullah Aslanhan ise haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Aras Kaya da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın " İsrail'in yıkımları", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarını beğendi.

Milli atletler, fotoğraf oylamasının ardından objektiflere asker selamı verdi.

Mustafa Yalçın, Yasemin Can, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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