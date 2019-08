Milli atletler Avrupa Takımlar Şampiyonası için Sandnes'te

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Avrupa Takımlar Kupası 1'inci Lig'de mücadele etmek için Norveç'in Sandnes kentine gitti. Ay-yıldızlı ekipte hedef Süper Lig'e yükselmek.

Avrupa Atletizm Birliği'nin Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig gruplarında toplam 4 küme olarak gerçekleştirdiği Avrupa Takımlar Şampiyonası 2 gün sürecek. 1'inci ligde güçlü rakiplerle mücadele verecek olan Türkiye, Norveç'in Sandnes kentindeki organizasyonda Süper Lig'e çıkma yarışması yapacak.

Bu yıl değişen statü sonrasında Süper Lig'in 12 takımdan 8 takıma inecek olması nedeniyle, 1'inci 3 takım yerine sadece 1 takım üst gruba çıkacak. Rusya'nın cezası nedeniyle 11 takımın yarışacağı 1'inci Lig'de yalnızca grubu şampiyon olarak tamamlayacak ekibin Süper Lig bileti alacak olması işleri zorlaştırsa da, son dönemde büyük çıkış gösteren Türkiye, ilk sıra için adı geçen ekipler arasında bulunuyor.

1'inci Lig'de Belçika, Norveç, Hollanda ve Belarus ile birlikte zirve mücadelesi yapması beklenen Türkiye'nin grubunda ayrıca şu takımlar bulunuyor: Macaristan, İrlanda, Litvanya, Portekiz, Romanya, Slovakya.

Yarın 7 branştaki yarışmalarla başlayacak olan Sandnes'teki 1'inci Lig mücadelesi, pazar günü tamamlanacak. Erkekler ve kadınlarda toplam 40 yarışma sonrasında en fazla puanı toplayan ekip, 2021'de Avrupa Takımlar Şampiyonası Süper Ligi'nde yer alma hakkını elde edecek. 11 takımlı 1'inci Lig'de son dört sırada yer alacak takımlar, cezası devam ettiği için otomatik olarak küme düşecek Rusya ile birlikte 2021'de 2'nci Lig'de mücadele verecek.

Milli Takım'ın Sandnes'te yarışacağı kadrosu ve atletlerin branşları şu şekilde:

KADINLAR

100m: Mizgin Ay

200m: Burcu Erdemir

400m: Emel Şanlı-Kırçın

800m: Tuğba Toptaş

1500m-3000m: Burcu Subatan

5000m: Yayla Kılıç

100m engelli: Şevval Ayaz

400m engelli: Elif Gören

3000m su engelli: Tuğba Güvenç

Yüksek atlama: Kadriye Aydın

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan

Üç adım atlama/uzun atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Emel Dereli

Disk atma: Özlem Becerek

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya-Salman

Cirit atma: Eda Tuğsuz

4x100m: Burcu Erdemir, Elif Polat, Berfe Sancak, Mizgin Ay, Şevval Ayaz, Elif Gören

4x400m: Berfe Sancak, Derya Yıldırım, Emel Şanlı-Kırçın, Elif Gören, Mizgin Ay, Elif Polat

ERKEKLER

100m: Emre Zafer Barnes

200m: Jak Ali Harvey

400m: Akın Özyürek

800m: Mehmet Çelik

1500m: Ramazan Özdemir

3000m: Ayetullah Aslanhan

5000m: Aras Kaya

110m engelli: Mikdat Sevler

400m engelli: Yasmani Copello

3000m su engelli: Turgay Bayram

Yüksek atlama: Alperen Acet

Uzun atlama: Alper Kulaksız

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Üç adım atlama: Can Özüpek

Gülle atma: Osman Can Özdeveci

Disk atma: İrfan Yıldırım

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Cirit atma: Ümmet Değermenci

4×100 metre: Emre Zafer Barnes, Kayhan Özer, Aykut Ay, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu, Batuhan Altıntaş

4×400 metre: Akın Özyürek, Batuhan Altıntaş, İlyas Çanakçı, Yavuz Can, Yasmani Copello, Mehmet Çelik

