Milli atletler, Balkan Maraton Şampiyonası için Bulgaristan'a gitti

Milli atletler Ahmet Alkanoğlu ile Üzeyir Söylemez yarın yapılacak Balkan Maraton Şampiyonası için Bulgaristan'ın Köstendil kentine gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, maraton mücadelesinde Türkiye'yi temsil edecek atletlerin hedefinin yarışı ilk ikide bitirmek olduğu ifade edildi.

Milli atletlerden Üzeyir Söylemez'in 2.14.58'lik en iyi derecesini geçen yıl İstanbul Maratonu'nda koştuğu, 21 yaşındaki Ahmet Alkanoğlu'nun ise yarı maraton ve dağ koşularındaki başarılarının ardından ilk kez maratonda mücadele vereceği belirtildi.