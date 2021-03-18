Bakan Kasapoğlu'na Gelibolu'dan getirilen toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı takdim edildi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'na Gelibolu'dan getirilen toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı takdim edildi

18.03.2021 13:41
Bakan Kasapoğlu'na Gelibolu'dan getirilen toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı takdim edildi, System.String[]

Milli atletler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını teslim etti.

Milli atletler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını teslim etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda sporcuları kapıda karşılayan Bakan Kasapoğlu, kutunun içindeki emanetleri öpüp başına koyarak teslim aldı.

Bakan Kasapoğlu, Çanakkale'nin milli mücadelenin kalesi olduğunu belirterek, "Bir yükseliş, bir kahramanlık destanı ve o ruhla Anadolu topraklarında düşmana karşı verilecek milli mücadelenin de kalesidir Çanakkale. Bu ruh o günkü gibi bugün de yarın da var olacak. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle değerli sporcularımız Gelibolu'dan aldıkları mukaddes toprağı, suyu ve şanlı bayrağımızı bugün bizlere getirdiler. Sporcularımızın, şehitlerimizin bu ali makamından bizlere ulaştırdığı emanet bizler için de gurur meselesi oldu. Bu emaneti bakanlığımızın en güzel yerinde gururla, heyecanla saklayacağız. Bu ruhtan taviz vermeyen gençlerimiz yarınlarda da bu kutsal emanete çok güçlü şekilde sahip çıkacaklar ve yukarılara taşıyacaklar" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİN DONANIMLI BİR ŞEKİLDE YETİŞMESİ EN BÜYÜK ARZUMUZ"Bakan Kasapoğlu, gençlerimizin donanımlı şekilde yetişmesi en büyük arzumuz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki mücadelesi, hem bugünümüz hem de yarınlarımız açısından gençlerimiz adına sürdürülen bir mücadele. İnanıyoruz ki gençlerimiz yarınların donanımlı anneleri, babaları olarak sonrasında yarınların bilim insanları olarak, kültür, sanat, edebiyat insanları olarak her alanda mücadele ortaya koyacaklar. Bugün sporcularımızla beraberiz, sporcularımız da bu mücadeleyi alın terleriyle güçlü bir şekilde ortaya koyuyorlar""HİÇBİR ENGEL BİZİM BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAZ"

Gençler için bütün imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Ecdadımızdan aldığımız ruhla, ilhamla; dik durmaya, bu yolda beraber yürümeye devam edeceğiz. Biz hep birlikte, Çanakkale'yiz, Trakya'yız, Anadolu'yuz, Türkiye'yiz. Doğu, batı, kuzey, güneyiyle 81 vilayetiyle hiçbir engel bizim beraberliğimizi, kardeşliğimizin karşısında duramadı, duramayacak. Hem hoşgörünün hem de kardeşliğin sembolüyüz. Soluduğumuz bu havayı söylediğimiz türküleri yine birlikte söylemeye devam edeceğiz. İlelebet kardeş olarak, bir olarak şanslı bayrağımızla bu kutsal emanete sahip çıkarak, bu coğrafyada beraber olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha tüm şehitlerimizi, cepheye koşan tüm aziz milletimizin mensuplarını saygıyla anıp rahmetle yad ediyorum. Bu güzel emaneti bizlere ulaştırdığınız için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'na Gelibolu'dan getirilen toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı takdim edildi
Bakan Kasapoğlu'na Gelibolu'dan getirilen toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı takdim edildi
Bakan Kasapoğlu'na Gelibolu'dan getirilen toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı takdim edildi
Bakan Kasapoğlu'na Gelibolu'dan getirilen toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı takdim edildi
Bakan Kasapoğlu'na Gelibolu'dan getirilen toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı takdim edildi

Mehmet Kasapoğlu, Çanakkale, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'na Gelibolu'dan getirilen toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı takdim edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kapatma davası sonrası Pervin Buldan'dan iddialı çıkış: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı 38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor
Koronavirüs salgını e-spor'a ilgiyi artırdı! Aylık 10 bin lira kazanan var Koronavirüs salgını e-spor'a ilgiyi artırdı! Aylık 10 bin lira kazanan var         
15:26
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı         
15:14
Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu         
14:47
20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi 20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi         
14:40
Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti         
14:25
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 15:34:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'na Gelibolu'dan getirilen toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei