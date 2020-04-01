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Milli atletler karantinaya alındı
27 dakika önce
açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı koronavirüs tedbirlerine uyarak yurtdışı kampından dönen sporcuların 14 günlük karantina sürecinin başlatıldığını dile getirdi.
açıklamalarda bulunan Türkiye
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar
, Sağlık Bakanlığı
'nın aldığı koronavirüs tedbirlerine uyarak yurtdışı kampından dönen sporcuların 14 günlük karantina sürecinin başlatıldığını dile getirdi. Çintimar, koronavirüs konusunda devletin yaptığı uyarılara dikkat çekerek, "Sporcularımızın takibini yapıyoruz. Tedbir amaçlı 14 günlük karantina süreçlerini başlattık. Duruma göre gerekenler yapılacak. İnşallah bu günlerin üstesinden milletçe geleceğiz. Sporcuların karantina sürecinde de antrenman yapabilmesi için malzeme gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Düzce
Spor İl Müdürü'ne ve personeline çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Karantina
altına alınan milli kafilede şu isimler yer alıyor:
"Tuğba Güvenç, Ercan Arslan, Ömer Alkanoğlu, Yusuf Alıcı, Hüseyin Can, Mestan Turhan"
- Ankara
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:25 Kaynak: DHA
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