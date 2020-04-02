Milli atletler karantinaya alındı

Etiyopya kampından 4 gün önce dönen milli atletler, Düzce'de 14 günlük karantina sürecine girdi. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Sağlık Bakanlığının aldığı koronavirüs tedbirlerine uyarak yurtdışı kampından dönen sporcuların 14 günlük karantina sürecinin başlatıldığını dile getirdi.

Çintimar, koronavirüs konusunda devletin yaptığı uyarılara dikkat çekerek, Sporcularımızın takibini yapıyoruz. Tedbir amaçlı 14 günlük karantina süreçlerini başlattık. Duruma göre gerekenler yapılacak. İnşallah bu günlerin üstesinden milletçe geleceğiz. Sporcuların karantina sürecinde de antrenman yapabilmesi için malzeme gönderildi. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğluna, Düzce Spor İl Müdürüne ve personeline çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Karantina altına alınan milli kafilede şu isimler yer alıyor:

"Tuğba Güvenç, Ercan Arslan, Ömer Alkanoğlu, Yusuf Alıcı, Hüseyin Can, Mestan Turhan"