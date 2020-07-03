Milli atletler normalleşmeyle birlikte Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika

Milli atletler normalleşmeyle birlikte Erzurum'da kampa girdi

ATLETİZM Milli Takımı, 2021 Olimpiyatları hazırlık kampına, pandemi sonrası ilk kez Erzurum'da girdi.

ATLETİZM Milli Takımı, 2021 Olimpiyatları hazırlık kampına, pandemi sonrası ilk kez Erzurum'da girdi. Tamamen hijyenik bir ortamda kamp yapan sporcular, yemek ve antrenmanlarda da sosyal mesafeye dikkat ediyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nde 2 bin rakımdaki otelde konaklayan milli sporcular, dağda, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde çalışmalarını sürdürecek. 45 kişilik kafile, burada güç depolayacak. Pandemi nedeniyle sporcuların kaldığı otelde sıkı önlemler alındı. Otele giren herkesin ateşi ölçülüyor. Kahvaltı ve yemekler eskisi gibi açıkta değil, cam büfeler içerisinde servis ediliyor. Yiyecekleri görevliler servis ediyor. Kamptaki sporculara otele giriş yapmadan önce şehir hastanesinde Covid-19 testi de yapıldı.

Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
'AVRUPA'NIN YÜKSELEN YILDIZIYIZ'

Kampı ziyaret ederek sporcuların antrenmanlarını izleyen Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, pandemi döneminde sporcuların yarı zamanlı olarak çalıştığını söyledi. Çintimar, "Pandemi sonrasında normalleşme süreci içerisinde sosyal mesafeyi koruyarak ve Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu 14 kurala uyarak antrenmanlar devam ediyor. Mesafe kampı olarak Erzurum'dayız. Hava ve iklim olarak bütün spor branşları için son derece güzel bir ortam olduğu için sporcuların tercihi burası oluyor. Sadece bizim değil, 3 tane dünya şampiyonu sporcu da yine Erzurum'da kamp yapıyor. Kamp döneminde açılan yarışmalarla birlikte yeniden olimpiyat kotalarını almak için hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Şu an burada olimpiyat kotası kesinleşmiş Yavuz Ağrılı ve Meryem Bekmez bulunuyor. Diğerleri de inşallah kotalarını tamamlayacaklar. Son altı yılda Atletizm Federasyonu olarak Bakanlığımızın da destekleri ile Avrupa'nın yükselen bir yıldızıyız" diye konuştu.

Tamamen hijyen bir ortamda kamp dönemi geçirdiklerini belirten Milli Takım antrenörlerinden Sabri Kara, "Covid-19'dan sonra ilk kampımızı Erzurum'da yapıyoruz. Kampa katılan tüm sporcular şehir hastanesinde teste tabi tutulduktan sonra otele gelerek, odalarına yerleşti. Mesafe ve maraton sporcuları 2021 Olimpiyatlarına en iyi şekilde hazırlanıyor. Geçen yılki kampımızı da burada yapmıştık. Her şey çok farklı. Sporcularımız koşuda olduğu gibi kahvaltı ve yemeklerde de sosyal mesafe kurallarını uyguluyor" dedi.

OTELDE KAMP İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Otel müdürü Ali Güney de oteli kamp ile birlikte açtıklarını söyledi. Oteli baştan aşağı dezenfekte ettiklerini vurgulayan Güney, "Otelde hizmet veren ben dahil herkes Covid-19 testine tabi tutuldu. Kamp için tüm önlemlerimizi aldık. Otele giren herkesin ateşi ölçülüyor ve dezenfektan kullanılıyor. Sporcular sosyal mesafeye göre ayarladığımız masalara oturuyor. Kahvaltı ve yemekler açık büfe. Ama kimse alamıyor. Biz onların talebi üzerine tabaklarına bırakıyoruz" diye konuştu.

Milli Takım kampına Diyarbakır'dan katılan ve olimpiyata katılmaya hak kazanan Meryem Bekmez, kendileri için çok güzel bir ortam hazırlandığını belirterek, "Koronavirüsten dolayı her şeye çok dikkat ediyoruz. Federasyon başkanımıza ve otel yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Antrenmanda, yemekte ve istirahatte eskisi gibi iç içe değiliz, aramızdaki sosyal mesafeyi koruyoruz" dedi.


Koronavirüs, Atletizm, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli atletler normalleşmeyle birlikte Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

10:06 Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı 10:04 Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti 09:58 Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:41 Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:17 Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı? 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 09:09 Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
08:20
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
07:51
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
21:39
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
21:21
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
19:58
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
17:42
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
15:54
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
15:49
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
14:06
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
12:03
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 10:15:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli atletler normalleşmeyle birlikte Erzurum'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]