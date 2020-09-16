Türkiye Atletizm Milli Takımı, 19-20 Eylül tarihlerinde Romanya'da yapılacak Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 73'üncüsü düzenlenecek organizasyonun Romanya'nın Cluj şehrinde yapılacağı ifade edildi.
Toplam 12 ülkeden 300'ü aşkın sporcunun madalya için yarışacağı şampiyonada, 36 milli atletin yarışacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Milli atletler, Romanya'da Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalya arayacak - Son Dakika Spor