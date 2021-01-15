Milli atletler Tokyo yolunda Etiyopya'daki hazırlıklarını sürdürüyor

ADDİS Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmak isteyen milli atletler, Etiyopya'nın yüksek rakımlarında Aralık 2020'den bu yana zorlu bir hazırlık dönemi geçiriyor.

2 bin 700 metre rakıma sahip, etrafı dağlarla çevrili Etiyopya'nın Sululta Ovası'nda kampa giren Türk atletler, Bilal Arslan ve Elvan Abeylegesse yönetiminde 21 Şubat'ta yapılacak Türkiye Olimpiyat Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kampa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bilal Arslan, atletlerin 2 aylık kamp sürecini tamamlamasının ardından Trabzon'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacağını ve Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için vize almaya çalışacaklarını belirtti.

"Trabzon'da olimpiyata katılmaya hak kazananlarla tekrar Etiyopya'ya döneceğiz." diyen Arslan, Sululta'nın atletler için ideal bir çalışma yeri olduğunu, yüksek rakımın atletlerin direncini artırdığını dile getirdi.

Sıkı tempoda çalışıyorlar

Etiyopya kökenli Türk atlet Elvan Abeylegesse de atletlerin geride kalan bir ayda çok sıkı çalıştığını ve temponun bu şekilde süreceğini ifade ederek, "İstediğimiz şeyi elde edeceğimize güvenimiz tam." diye konuştu.

24 yaşındaki genç atlet Büşra Nur Koku, Tokyo'ya gitmek için derece elde etmeyi çok istediğini, burada uzun mesafe koşuda her açıdan ilerleme kaydettiğini söyledi.

Erkek atletlerden 29 yaşındaki Ömer Alkanoğlu ise Trabzon'da olimpiyat kotasını alıp bir an önce Sululta'da yeniden çalışmaya dönmek istediğini aktardı.

Dünyaca ünlü atletlerin uğrak yeri olan Sululta, son yıllarda bölgede yapılan yeni tesislerle Etiyopya'daki spor turizminin merkezlerinden biri haline geldi.