Milli atletler Tokyo yolunda Etiyopya'daki hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Milli atletler Tokyo yolunda Etiyopya'daki hazırlıklarını sürdürüyor

15.01.2021 11:49
Milli atletler Tokyo yolunda Etiyopya'daki hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

ADDİS Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmak isteyen milli atletler, Etiyopya'nın yüksek rakımlarında Aralık 2020'den bu yana zorlu bir hazırlık dönemi geçiriyor.

ADDİS Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılmak isteyen milli atletler, Etiyopya'nın yüksek rakımlarında Aralık 2020'den bu yana zorlu bir hazırlık dönemi geçiriyor.

2 bin 700 metre rakıma sahip, etrafı dağlarla çevrili Etiyopya'nın Sululta Ovası'nda kampa giren Türk atletler, Bilal Arslan ve Elvan Abeylegesse yönetiminde 21 Şubat'ta yapılacak Türkiye Olimpiyat Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kampa ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bilal Arslan, atletlerin 2 aylık kamp sürecini tamamlamasının ardından Trabzon'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacağını ve Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için vize almaya çalışacaklarını belirtti.

"Trabzon'da olimpiyata katılmaya hak kazananlarla tekrar Etiyopya'ya döneceğiz." diyen Arslan, Sululta'nın atletler için ideal bir çalışma yeri olduğunu, yüksek rakımın atletlerin direncini artırdığını dile getirdi.

Sıkı tempoda çalışıyorlar

Etiyopya kökenli Türk atlet Elvan Abeylegesse de atletlerin geride kalan bir ayda çok sıkı çalıştığını ve temponun bu şekilde süreceğini ifade ederek, "İstediğimiz şeyi elde edeceğimize güvenimiz tam." diye konuştu.

24 yaşındaki genç atlet Büşra Nur Koku, Tokyo'ya gitmek için derece elde etmeyi çok istediğini, burada uzun mesafe koşuda her açıdan ilerleme kaydettiğini söyledi.

Erkek atletlerden 29 yaşındaki Ömer Alkanoğlu ise Trabzon'da olimpiyat kotasını alıp bir an önce Sululta'da yeniden çalışmaya dönmek istediğini aktardı.

Dünyaca ünlü atletlerin uğrak yeri olan Sululta, son yıllarda bölgede yapılan yeni tesislerle Etiyopya'daki spor turizminin merkezlerinden biri haline geldi.

Etiyopya, Trabzon, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli atletler Tokyo yolunda Etiyopya'daki hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

"Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu HDP'nin kalesi Mardin'de coşkuyla karşılandı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu HDP'nin kalesi Mardin'de coşkuyla karşılandı         
12:16
Son Dakika! Koronavirüs aşısı yaptıran Devlet Bahçeli: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum Son Dakika! Koronavirüs aşısı yaptıran Devlet Bahçeli: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum         
11:54
Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü         
11:51
Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu         
11:45
Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı         
11:28
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu         
10:40
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı         
10:05
Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
10:04
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 12:42:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli atletler Tokyo yolunda Etiyopya'daki hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei