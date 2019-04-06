Milli Atletler, Yarı Maratonlar İçin Kiev ve Safakes'te
1 saat önce
ANKARA / DHAMilli atletler, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Balkan Yarı Maraton Şampiyonası ve Tunus Safakes'te düzenlenecek Tunus Yarı Maratonu için bu ülkelere gitti.
ANKARA/ DHA
Milli atletler, Ukrayna
'nın başkenti Kiev
'de düzenlenecek Balkan Yarı Maraton Şampiyonası ve Tunus
Safakes'te düzenlenecek Tunus Yarı Maratonu için bu ülkelere gitti. 7 Nisan
'da Kiev'de 9'uncusu düzenlenecek olan Nova Poshta Kiev Yarı Maratonu'nda Aykut Taşdemir, Ersin Tekal, Şeyma Yıldız ve Sevilay Eytemiş parkura çıkacak. Şampiyonada geçen yıl erkeklerde birinci olan Aykut Taşdemir ile 2017 yılında kadınlarda birincilik kazanan Şeyma Yıldız, Balkan Yarı Maraton'da kariyerlerinin ikinci zaferi için ter dökecek.
TUNUS'TA DA DÖRT ATLET YARIŞACAK
Öte yandan Tunus'un Safakes kentindeki Tunus Yarı Maratonu'na katılacak olan dört milli atlet de bu ülkeye gitti. 7 Nisan'daki 21 kilometrelik zorlu yarışta Furkan Kerelti, Ahmet Alkanoğlu, Dilan Atak ve Fatma Demir
en iyi derecelerini geliştirip podyuma çıkmak için mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:46 Kaynak: DHA
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