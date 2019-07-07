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Milli atletlerden 4 madalya

1 saat önce

Türkiye, İsviçre'de gerçekleştirilen Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

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Türkiye, İsviçre'de gerçekleştirilen Avrupa Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zermatt kentinde düzenlenen organizasyonu ay-yıldızlı ekip 20 yaş altı kategorisinde 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
20 yaş altı erkeklerde Ramazan Yorulmaz, kadınlarda ise Ruken Tek, Avrupa üçüncüsü oldu. Milliler, takım sıralamasında ise hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa ikincisi oldu.
Büyüklerde ise Yavuz Ağralı 23'üncü sırayı alırken, kadınlarda en iyi sonucu 32'ncilikle Eylem Gür elde etti.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden millilerin dereceleri şöyle:
Büyük erkekler:
23. Yavuz Ağralı
36. Orhan Avcı
43. Kemal Yıldırım
57. Muhammet Can Ağyürek
Büyük kadınlar:
32. Eylem Gür
40. Elif Tozlu
50. Jale Başak
59. Remziye Temel
20 yaş altı erkekler:
3. Ramazan Yorulmaz
7. Samet Demir
10. İslam Adli
17. Cuma Öztürk
Takım sıralaması: Britanya, Türkiye, İtalya
20 yaş altı kadınlar:
3. Ruken Tek
8. Ezgi Kaya
19. Seher Karakoç
27. Öznur Tatar
Takım sıralaması: İtalya, Türkiye, Romanya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:58 Kaynak: AA
Türkiye, İsviçre, Avrupa, Spor
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