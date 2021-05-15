Milli atletlerden Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk - Son Dakika

Milli atletlerden Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk

15.05.2021 16:54
Milli atletlerden Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk, System.String[]

Romanya'nın Poiana Braşov kentindeki Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye 3 şampiyonluk çıkarırken toplamda 7 kürsüyle müsabakaları tamamladı.

Romanya'nın Poiana Braşov kentindeki Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye 3 şampiyonluk çıkarırken toplamda 7 kürsüyle müsabakaları tamamladı.

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'ndan Türkiye, 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya ile ayrıldı. Romanya'nın Poiana Braşov kentindeki yarışmalarda U20 erkeklerde bireysel ve takım; U20 kadınlarda ise takım şampiyonluğu Türkiye'nin oldu. U20 erkekler mücadelesinde Mehmet Vefa Aydemir, 6 bin metrelik parkuru 28: 40 ile tamamlayarak Balkan şampiyonu oldu. Ozan Günen'in 2'nci olduğu müsabakada Azat Demirtaş 4'üncü, Emre Kara da 6'ncı sırayı elde etti. Yarış sonunda takım sıralamasında 7 puan elde eden milliler, U20 erkekler takım sıralamasında Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

U20 kadınlar yarışında ise Zeynep Taş 2'nci, Fadime Ayazma 3'üncü olurken, Türkiye takım sıralamasında 9 puanla ilk sırada yer almayı başardı. Büyük kadınlarda Rahime Tekin, Gizem Nur Keskin, Esra Oysal ve Berfin Barışer'den oluşan Türkiye takımı, Romanya'nın ardından takım sıralamasında 2'nci olurken, büyük erkekler takımı 4'üncülükte kaldı.


Milli atletlerden Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk

Bronz Madalya, Romanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli atletlerden Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk - Son Dakika Spor


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