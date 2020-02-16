Milli atletlerden Balkan Salon Şampiyonası'nda 16 madalya

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Türkiye 3 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.



Balkan Atletizm Birliği'nin 21 üyesinin tamamının yanı sıra Kırgızistan ve Özbekistan'ın misafir ülke olarak yer aldığı Balkan Şampiyonası'nda madalya sıralamasının zirvesini Romanya elde ederken, Ukrayna ikinci, Türkiye de üçüncü oldu. Toplamda ise en fazla madalyayı Türkiye kazandı.



Şampiyonada Türkiye'nin altın madalyaları, sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 60 metre engellide Mikdat Sevler ve 4x400'de de kadın bayrak takımından (Zehra Oral, Derya Yıldırım, Zeynep Kuran, Emel Şanlı Kırçın) geldi. Ersu Şaşma, 23 Yaş Altı Türkiye Rekoru'nu kırarak altın madalyaya uzandı. 4x400 metre kadınlar yarışında ise Türkiye ilk kez Balkan şampiyonu oldu.



Türkiye adına diğer madalyaları kazanan sporcular şöyle:



Gümüş: Mizgin Ay (60 metre), Umut Uysal (60 metre), Rahime Tekin (1500 metre), Fatma Arık (3000 metre), Süleyman Bekmezci (3000 metre), Buse Arıkazan (Sırıkla atlama), Emel Dereli (Gülle atma).



Bronz: Kayhan Özer (60 metre), Batuhan Altıntaş (400 metre), Murat Yalçınkaya (800 metre), Furkan Aktaş (60 metre engelli), Alperen Acet (Yüksek atlama) ve 4x400 metre erkek bayrak takımı (Akın Özyürek, Mahsum Korkmaz, Oğuzhan Kaya, Berke Akçam).



Atletizm Vakfının ödülleri sahiplerini buldu



Türkiye Atletizm Vakfı, 2019 yılının en başarılı isimlerine, organizasyon sırasında ödüllerini verdi. Ödül kategorileri ve sahipleri şöyle:



Yılın Kadın Atleti: Yasemin Can



Yılın Erkek Atleti: Necati Er



Yılın Yükselen Erkek Atleti: Salih Korkmaz



Yılın Yükselen Kadın Atleti: Tuğba Danışmaz



Yılın Takımı: 4x400 Genç Erkek Milli Takımı (Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen)



Yılın Antrenörü: Cahit Yüksel



Organizasyonun açılışı öncesinde de Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizmine katkıları sebebiyle Türkiye Atletizm Vakfına ödül verdi.