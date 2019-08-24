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Milli atletlere ünlülerden destek

44 dakika önce

Fransa'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcularına Ali Sunal, Hakan Bilgin, Aşkın Tuna ve Cem Özer'in de aralarında bulunduğu birçok kişiden destek mesajı geldi.

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Fransa'da düzenlenecek Avrupa Grand Prix Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcularına Ali Sunal, Hakan Bilgin, Aşkın Tuna ve Cem Özer'in de aralarında bulunduğu birçok kişiden destek mesajı geldi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28-30 Ağustos'ta Fransa'da gerçekleşecek Avrupa Grand Prix Yarışması'na katılan Türkiye Milli takımı kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı sporcuları da yer alıyor. Milli takım kafilesine dahil edilen ve antrenör Ömer Cantay'ın hocalık yaptığı takımda Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet tekerlekli atletizm dalında, Hamza Doğan ise gülle atma branşında yarışacak.


Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler, milli atletlerle gurur duyduklarını ifade ederek sporculara destek verdi. Aralarında Ali Sunal, Hakan Bilgin, Aşkın Tuna, Cem Özer, Burhan Öçal, Eypio, İsmail Baki Tuncer, Müfit Can Saçıntı, Yaşar Alptekin, Altay, Hande Katipoğlu, Nino Varon, Rüştü Onur Atilla, Sarp Bozkurt ve Bihter Dinçel'in de bulunduğu ünlüler, yaptıkları videolu paylaşımlarda sporculara turnuvada başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da milli atletlere mücadele edecekleri yarışmada başarılar diledi.

Avrupa Grand Prix, Bağcılar, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:34 Kaynak: AA
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