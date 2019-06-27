Son Dakika Haberleri: Milli atletlerin hedefi Avrupa'da kürsüye çıkmak
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Milli atletlerin hedefi Avrupa'da kürsüye çıkmak

1 saat önce

İsveç'te 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli atletler Nuran Satılmış ve Yayla Kılıç kürsüye çıkmayı hedefliyor.

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MEHMET EMİN GÜRBÜZ - İsveç'te 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli atletler Nuran Satılmış ve Yayla Kılıç kürsüye çıkmayı hedefliyor.
Avrupa Şampiyonası öncesinde Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren milli atletler Nuran Satılmış ile Yayla Kılıç, her gün çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.
Şampiyonada 10 bin metrede koşacak 23 yaşındaki Nuran Satılmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa katılmak için Ağrı'dan geldiğini belirterek, "Sezona iyi başladık. 10 bin metrede koşacağım. Avrupa Şampiyonası'nda hedefim ilk 3'e girerek madalya almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. İnşallah hedefimize ulaşırız." dedi.
Satılmış, kampın iyi geçtiğini dile getirerek, "İnşallah kazanır, ilk 3'e girer ve madalya alırız. Koşuyu 13-14 yıldır yapıyorum. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi şekilde koşarım." diye konuştu.
Kılıç: "Hedefimiz ilk 3'e girmek"
Avrupa Şampiyonası'nda 10 bin metre koşacak bir diğer milli atlet Yayla Kılıç, iyi bir çalışma döneminin içinde olduklarını kaydetti.
Kampa katılmak için Ağrı'dan Bolu'ya geldiğini aktaran 22 yaşındaki Kılıç, "Haftada 3 gün kent merkezindeki atletizm pistine gelip antrenmanlarımızı yapıyoruz. Diğer antrenmanlarımızı da Aladağ'da gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3'e girmek. Onun için çalışıyoruz. İnşallah orada ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, madalyamızı alıp Türkiye'ye döneriz." ifadelerini kullandı.
Antrenör Gönen: "Sporcularımız çok iyi durumda"
Milli takım antrenörü Sedat Günen, yaklaşık bir haftadır Bolu'da çalıştıklarını belirterek, "Sporcu olduğum dönemde ben de Bolu'da hazırlandım. Burası çok güzel. Çok verim almıştım. Avrupa Şampiyonası'na gideceğimiz için özellikle buraya gelmek istedim." şeklinde konuştu.
Kampın tamamlanmasının ardından şampiyonaya katılmak için İsveç'e gideceklerini aktaran Günen, "Sporcularımız çok iyi durumda. İsveç'ten madalyayla döneceğimize inanıyorum. Zaten sporcularımızdan biri sıralamada ikinci, diğeri de dördüncü. Madalya alıp kürsüye iki sporcumuzu da çıkaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:27 Kaynak: AA
İsveç, Avrupa, Spor
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