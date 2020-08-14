Milli atletten gümüş madalya

Elmas Lig'in 2020 sezonundaki ilk etabı olan Monaco Hercules Grand Prix'sinde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat madalyalı Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide 49.04'lük derecesiyle ikinci oldu. Yarışı 47.10'luk derecesiyle Norveçli Karsten Warholm kazandı. Erkekler 200 metrede piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev ise 20.80'lik derecesiyle beşinci sırada yer aldı. Yarışta ABD'li Noah Lyles 19.76'lık derecesiyle birinci, kardeşi Josephus Lyles ise 20.30'luk derecesiyle ikinci oldu. Yarışta Türk asıllı Alman atlet Deniz Almas da 20.64'le üçüncü sırada yer aldı. 200 metrede iki Türk'ü karşı karşıya getiren yarış, nefesleri kesti.