Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, antrenmanlarına evinde devam ediyor

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürüyor.

Milli sporcu Aliye, "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Evinde ailesiyle yaptığı egzersiz hareketlerinin görüntülerini paylaşan Aliye, videolu mesajında, "Ailemle birlikte bu zorlu süreçte sağlığımızı korumak için evde egzersizlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.