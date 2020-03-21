Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, antrenmanlarına evinde devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, antrenmanlarına evinde devam ediyor - Son Dakika Spor

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, antrenmanlarına evinde devam ediyor

6 saat önce

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürüyor.

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürüyor.

Milli sporcu Aliye, "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Evinde ailesiyle yaptığı egzersiz hareketlerinin görüntülerini paylaşan Aliye, videolu mesajında, "Ailemle birlikte bu zorlu süreçte sağlığımızı korumak için evde egzersizlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, antrenmanlarına evinde devam ediyor

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:12 Kaynak: AA

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