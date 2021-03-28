Milli badmintoncu Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin çifti Polonya'da şampiyon

Polonya'nın Gniezno kentinde yapılan BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası'nda milli badmintoncu Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin çift bayanlar kategorisinin şampiyonu oldu.

Milli Badminton Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, ilk turda İspanyalı rakipleri Clara Azurmendi ve Beatriz Corrales'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli rakipleri Johanna Magnusson ve Clara Nistad'ı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Estonyalı rakipleri Catlyn Kruss ve Helis Pajuste'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.Finalde ise milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Polonyalı rakipleri Zuzanna Jankowska ve Anastasia Khomich'i 2-0 yenerek turnuvayı birinci tamamlayıp, çift bayanlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli sporcuların başarısından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kota şansı kalmayan ve 2024 Olimpiyat sürecine dahil ettiğimiz genç milli sporcularımız Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'yi 2024 Olimpiyat bütçesi oluşmamasına rağmen federasyon bütçesinden tecrübe kazanmaları için Polonya'daki turnuvaya gönderdik. Kızlarımız şampiyon olarak 4.000 puan aldılar. Kızlarımızın bu puanı 1 sene sonra silinecek ve kızlarımızın 1 sene sonra tekrar yeni puanlar alması gerecektir. Netice olarak bu başarılarını artırarak devam ettirmek zorundalar. Ben öncelikle bize bu imkanları veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyorum, desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum. Ayrıca milli sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörleri Uğur Erçetin ve Murad Sönmez'i başarılarından dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Ankara