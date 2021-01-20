Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Tayland Açık'a galibiyetle başladı

Milli sporcu Neslihan Yiğit, Toyota Tayland Açık Badminton Turnuvası'nda tek kadınlarda İsviçreli Sabrina Jaquet'i 2-0 yenerek tur atladı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek Neslihan Yiğit, turnuvanın ikinci gününde ilk turda İsviçreli Sabrina Jaquet ile karşılaştı. Rakibini 21-13 ve 21-18'lik setlerle 2-0 yenen Neslihan, bir üst tura yükseldi.

Milli badmintoncu, ikinci turda Alman Yvonne Li ile karşılaşacak.

Tayland'ın Bangkok kentinde devam eden ve dünya sıralamasına puan veren turnuvada 385 sporcunun madalya mücadelesi 6 gün sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, şu ifadeleri kullandı:

"Neslihan'ı tebrik ediyorum, bundan sonraki turlarda da kendisine başarılar diliyorum. Neslihan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi badmintonda tek kadınlar kategorisinde temsil edecek sporcumuz. Bizlere bu imkanları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür ediyorum."