Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Tayland Açık'a çeyrek finalde veda etti

Milli sporcu Neslihan Yiğit, Toyota Tayland Açık Badminton Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta devam eden organizasyonda Neslihan Yiğit, tek kadınlar çeyrek final müsabakasında İspanyol Carolina Marin ile karşılaştı.
Olimpiyat şampiyonu Marin, karşılaşmayı 6-21 ve 15-21'lik setlerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Güçlü rakibine yenilenerek elenen Neslihan, ilk turda İsviçreli Sabrina Jaquet, ikinci turda ise Alman Yvonne Li'yi mağlup etmişti.
Kaynak: AA
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