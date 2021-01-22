Güçlü rakibine yenilenerek elenen Neslihan, ilk turda İsviçreli Sabrina Jaquet, ikinci turda ise Alman Yvonne Li'yi mağlup etmişti.

Olimpiyat şampiyonu Marin, karşılaşmayı 6-21 ve 15-21'lik setlerle 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok 'ta devam eden organizasyonda Neslihan Yiğit, tek kadınlar çeyrek final müsabakasında İspanyol Carolina Marin ile karşılaştı.

Milli sporcu Neslihan Yiğit , Toyota Tayland Açık Badminton Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.

Son Dakika › Spor › Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Tayland Açık'a çeyrek finalde veda etti - Son Dakika Spor

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