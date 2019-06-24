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Milli badmintoncular 6 madalya kazandı

56 dakika önce

Milli badmintoncular Dublin'de 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.

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Milli badmintoncular Dublin'de 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda milli badmintoncular, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. 
40 ülkeden 210 sporcunun yer aldığı turnuvada tek kadınlarda Halime Yıldız SL3 kategorisinde gümüş, Emine Seçkin WH2 kategorisinde bronz madalyaya ulaştı. Aynı zamanda Emine Seçkin, WH1-WH2 kategorisi çift kadınlarda Belçikalı partneri ile bronz, karışık çiftlerde Rus partneri ile gümüş madalyanın sahibi olurken WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi ise bronz madalyanın sahibi oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:06 Kaynak: DHA
Tokyo, Spor
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