Son Dakika Haberleri: Milli Badmintoncular Olimpiyat Kotası İçin Finlandiya'da

Milli Badmintoncular Olimpiyat Kotası İçin Finlandiya'da

39 dakika önce

Finlandiya'nın Vantaa kentinde 04-07 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran müsabakalarından Yonex Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi 6 Badmintoncu temsil edecek.

Milli Badmintoncular Olimpiyat Kotası İçin Finlandiya'da, System.String[]


Finlandiya'nın Vantaa kentinde 04-07 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran müsabakalarından Yonex Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi 6 Badmintoncu temsil edecek.

352 sporcunun madalya mücadelesi vereceği turnuvada Türk Milli Takımı'nda yer alan Badmintoncular şöyle:

Tek kızlar kategorisinde Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve çift kızlar kategorisinde Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:38 Kaynak: DHA

Finlandiya, Spor
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