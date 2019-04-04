Milli Badmintoncular Olimpiyat Kotası İçin Finlandiya'da
39 dakika önce
Finlandiya'nın Vantaa kentinde 04-07 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran müsabakalarından Yonex Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası'nda Türkiye'yi 6 Badmintoncu temsil edecek.
Finlandiya
'nın Vantaa kentinde 04-07 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek, Tokyo
2020 Yaz Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran müsabakalarından Yonex Finnish Açık 2019 Badminton Turnuvası'nda Türkiye
'yi 6 Badmintoncu temsil edecek.
352 sporcunun madalya mücadelesi vereceği turnuvada Türk Milli Takımı
'nda yer alan Badmintoncular şöyle:
Tek kızlar kategorisinde Neslihan Yiğit
, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve çift kızlar kategorisinde Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:38 Kaynak: DHA
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