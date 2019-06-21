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Milli badmintoncular Sırbistan'dan madalyalarla döndü

4 dakika önce

Erzincanlı Milli sporcular Sırbistan'dan madalyalarla döndüler.

Milli badmintoncular Sırbistan'dan madalyalarla döndü, System.String[]
Erzincanlı Milli sporcular Sırbistan'dan madalyalarla döndüler.

Sırbistan'da yapılan Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton turnuvasına Erzincanlı sporcular damgasını vurdu. 27 ülkenin katıldığı turnuvaya Türkiye 30 sporcuyla katıldı.

Turnuva sonucunda Badminton Türk Milli Takımı iki kategoride birincilik iki kategoride ikincilik üç kategoride de üçüncülük aldı. Türk milli takımımın aldığı iki birinciliği de Erzincanlı sporcuların kazanması takdirle karşılandı. 64 karışık çiftin yarıştığı yarışmada Erzincanlı milli sporcular Yasemen Bektaş,Emirhan Budak final de Sırbistanlı rakiplerini yenerek birinci oldular. Yine çift bayanlarda Cansu Erçetin - Yasemen Bektaş Rus rakiplerini yenerek birinci oldular. 64 tek bayanın yarıştığı tek bayanlar kategorisinde Cansu Erçetin üçüncü oldu. Erzincanlı sporcuları bu turnuvaya hazırlayan Erzincanlı milli takim antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin yapmış oldukları açıklamada "Erzincan'da yetiştirmiş olduğumuz milli sporcularımız şükürler olsun her gecen gün uluslararası başarılarımızı arttırarak Türkiye'nin yüz akı olmaya devam ediyorlar. Bize imkanları dahilinde destek veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğüne sporcularımıza maddi manevi destek veren Erzincan Türk Telekom Spor Kulübüne ve Erzincan İl Özel İdare Spor Kulübüne teşekkür ederiz. Verilecek desteklerin büyümesiyle Erzincan da daha çok sporcuyu milli takıma sokarak daha büyük başarılar alacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:09 Kaynak: İHA
Spor
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