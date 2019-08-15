Milli badmintonculardan 2 altın ve 2 bronz madalya
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Bulgaristan Açık Badminton Şampiyonası'nın final gününde tek bayanlar kategorisinde Neslihan Yiğit şampiyon, çift bayanlar kategorisinde ise Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin şampiyon oldu.
Bulgaristan Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:20 Kaynak: DHA
Açık Badminton Şampiyonası'nın final gününde tek bayanlar kategorisinde Neslihan Yiğit
şampiyon, çift bayanlar kategorisinde ise Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin şampiyon oldu.
12-15 Ağustos tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya
şehrinde düzenlenen ve 340 sporcunun mücadele ettiği Badminton Şampiyonası sona erdi. Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Bulgar rakibini, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ise Kanadalı rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldular. Millilerde Aliye Demirbağ yarı finalde Bulgar rakibine 2-1 yenilerek tek bayanlar kategorisini üçüncü olarak tamamladı. Karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem/Emre Sönmez çifti yarı finalde Kanadalı rakiplerine yenilerek üçüncü oldular. Türkiye
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Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na badminton camiasına adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
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