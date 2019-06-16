Milli badmintonculardan 7 madalya

Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular şunlar:

Altın madalya

Çift kızlar: Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin

Karışık Çiftler: Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş

Gümüş madalya

Tek kızlar: Ayça Özgür

Çift erkekler: Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç

Bronz madalya

Tek erkekler: Hasan Berkay Günbaz, Nurullah Saraç

Tek kızlar: Cansu Erçetin

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı açıklamada, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı. Her milli badmintoncunun geleceğin olimpiyat sporcusu olduğunun altını çizen Özmekik, desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe'nin efsane ismi Ogün Altıparmak'ın oğlu Fenerbahçe'den ihraç edildi

Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın