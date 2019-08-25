Son Dakika Haberleri: Milli basketbol Ege Arar: "ABD'nin grubumuzda olması avantaj"
Son Dakika Spor Haber

Milli basketbol Ege Arar: "ABD'nin grubumuzda olması avantaj"

1 saat önce

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek Dünya Kupası için hazırlıklarına devam eden millilerde 22 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli basketbol Ege Arar:

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek Dünya Kupası için hazırlıklarına devam eden millilerde 22 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


Genç pivot, ay-yıldızlı ekibin E Grubu'nda mücadele edeceği rakipleri Çekya, ABD ve Japonya için şu değerlendirmeyi yaptı:


"Grupta dünyanın en büyük ekolü ABD var. ABD'nin grubumuzda olması avantaj. Çünkü üst turda karşımıza çıkmasından daha iyi. ABD'de birçok oyuncu duyduğumuz kadarıyla kadrodan çekiliyor. Çekya'da Jan Vesely'nin sakatlığı bulunuyor. Bu onlar için büyük bir eksik. Japonya hakkında ise detaylı olarak pek bir bilgimiz yok. Kolej oyuncuları var. Yeni draft olan oyunculara sahipler. Onlar da iyi takım. Biz elimizden geleni yapacağız. Hiç tanımadığımız ekipler de kendi içlerinde bir kimya oluşturup iyi olabiliyor. Bunu da bilmediğimiz için bu bizim için büyük bir soru işareti."


Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu vurgulayan Ege, "Altyapılarda çocukluğumuzdan bu yana konulan hedef bu. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştiririz. Elimizden gelenin en iyisini '12 Dev Adam' olarak sahada yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.


Milli basketbolcu, ay-yıldızlı takımdaki arkadaşlık ortamı için ise "Yıllardır birlikte oynuyoruz. Takım kimyası en üst seviyede." diyerek sözlerini tamamladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Ege, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
Ticaret savaşı kızıştı: Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini emretti Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı! Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:14:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli basketbol Ege Arar: "ABD'nin grubumuzda olması avantaj"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]