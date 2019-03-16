Son Dakika Haberleri: Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

40 dakika önce

Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek.

Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu, System.String[]
Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:00 

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Ekonomi
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