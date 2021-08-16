Milli basketbolcu Alperen Şengün, Magic karşısında "double double" yaptı

Magic'e 89-76 kaybettikleri mücadeleye ilk 5'te başlayan ve 23 dakika 51 saniye süre alan Alperen, 13 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde dördüncü maçına çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Orlando Magic ile oynadıkları hazırlık maçında "double double" yaptı.

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