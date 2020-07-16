Milli basketbolcu Barış Ermiş: "Galatasaray formasının hakkını vermeye çalışacağız" - Son Dakika

Milli basketbolcu Barış Ermiş: "Galatasaray formasının hakkını vermeye çalışacağız"

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosuna dahil ettiği milli oyuncu Barış Ermiş, sarı-kırmızılı takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosuna dahil ettiği milli oyuncu Barış Ermiş, sarı-kırmızılı takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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Tecrübeli basketbolcu, GSTV'ye yaptığı açıklamada sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek, "İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. Galatasaray taraftarının önüne çıkmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim." diye konuştu.

Yeni sezonla ilgili belirsizliklerin olduğunu aktaran Barış Ermiş, şunları kaydetti:

"Bizim de merak ettiğimiz konular var. Seyircili mi olacak, ne zaman başlayacak? Tabii ki ekonomik açıdan bütün kulüpler zorlanıyor, oyuncular zorlanıyor. Değişik bir sezon olacak. Geçen sezon neredeyse yarısında bıraktık. Bu sezon da ilk temennim sağlıklı, kazasız ve belasız bir sezon geçirmek. En iyi şekilde Galatasaray formasının hakkını vermeye çalışacağız. Avrupa Kupası'dan birçok takım Şampiyonlar Ligi'ni tercih etti. Oranın kalitesi bir tık daha arttı. Galatasaray maçlarını çok takip ediyordum Avrupa Kupası'na taraftarın da daha yoğun ilgisi var. İnşallah seyircili maçlar olur. Orada gidebildiğimiz en iyi yere kadar var gücümüzle gideceğiz. Belki şampiyonluk... Neden olmasın?"

Basketbolcu, Barış Ermiş, Galatasaray, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli basketbolcu Barış Ermiş: 'Galatasaray formasının hakkını vermeye çalışacağız' - Son Dakika Spor
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