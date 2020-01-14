Milli basketbolcu Cansu Köksal, Fransa'nın USO Mondeville takımı ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli basketbolcu Cansu Köksal, Fransa'nın USO Mondeville takımı ile anlaştı - Son Dakika Spor

Milli basketbolcu Cansu Köksal, Fransa'nın USO Mondeville takımı ile anlaştı

6 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Cansu Köksal, Fransa ekibi USO Mondeville ile anlaştı.

Milli basketbolcu Cansu Köksal, Fransa'nın USO Mondeville takımı ile anlaştı, System.String[]

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Cansu Köksal, Fransa ekibi USO Mondeville ile anlaştı.

Son olarak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta oynayan 25 yaşındaki forvet, USO Mondeville ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cansu Köksal, BOTAŞ'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.

Cansu Köksal, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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