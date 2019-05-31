Son Dakika Haberleri: Milli basketbolcu Cedi Osman'dan gençlik merkezine ziyaret
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Milli basketbolcu Cedi Osman'dan gençlik merkezine ziyaret

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Yaygın Eğitim Programı (YEP) kapsamında Gaziantep'te öğrencilerle buluştu.

Milli basketbolcu Cedi Osman'dan gençlik merkezine ziyaret, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Yaygın Eğitim Programı (YEP) kapsamında Gaziantep'te öğrencilerle buluştu.
Cedi Osman, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) Türkiye Ofisi Başkanı Claudia Amaral ile Gazikent Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
Merkezdeki Afganistan ve Suriyeli öğrencilerin Türkçe dersine katılan Osman, spor hayatıyla ilgili soruları cevaplandırdı.
Öğrencilerle tek tek ilgilenen Osman, merkezdeki spor salonunda öğrencilerle basketbol oynadı.
Maçın ardından bir süre öğrencilerle sohbet eden Osman, sporla ilgili bilgiler vererek, öğrencilere hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.
Milli basketbolcuya yoğun ilgi gösteren öğrenciler, imza almak ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:17 Kaynak: AA
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