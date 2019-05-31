Milli basketbolcu Cedi Osman öğrencilerle buluştu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Gaziantep'te UNICEF'in Suriyeli ve Diğer Mülteciler İçin Şartlı Eğitim Yardımı Programı (ŞEY) kapsamında Türk ve Suriyeli öğrencilerle buluştu.Cedi Osman, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) Türkiye Ofisi Başkanı Claudia Amaral ile Mehmet Akif İnan Ortaokulunu ziyaret etti.Türk ve Suriyeli öğrencilerle bir araya gelen milli basketbolcu, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.Öğrencilerin sırasına oturan Cedi Osman, soruları cevaplandırarak, sporla ilgili tavsiyelerde bulundu.Cedi Osman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'te oynarken de Gaziantep'e sık sık gediğini belirterek, yeniden gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.Çocuklarla bir araya geldiği için sevinçli olduğunu dile getiren Osman, şunları kaydetti:"Ben onları, onlar da beni tanıyor. Çok iyi karşıladılar. Çok eğleniyoruz. Güzel soru cevap oldu. Pırıl pırıl çocuklar. Onlarla beraber olmak için geldim. Suriyeli çocuklarla ilgili neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. O yüzden Türkçe bilmeleri, sıcak kanlı olmaları beni çok mutlu etti. Ne mutluki bugün burada onlarla beraberiz. Küçük de olsa bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlara desteğimizi göstermek için buradayız."Philippe Duamelle ise Türkiye'de 1,6 milyon Suriyeli çocuğun olduğunu, bunların 650 bininin eğitim aldığını aktararak, "Hem Suriyeli hem Türk öğrenciler gelecek için çalışıyorlar. Maalesef 400 bin kadar Suriyeli öğrenci hala herhangi bir eğitim alamıyor. UNICEF olarak partnerlerimizle birlikte bu çocukların eğitim alabilmeleri için hep beraber çalışıyoruz, uğraşıyoruz." dedi.Claudia Amaral da eğitimle ilgili 2 ana temel unsurları olduğunu belirterek, "Resmi eğitim dediğimiz, ŞEY programı, burada gördüğünüz gibi 650 bin suriyeli öğrenci eğitme katılmış oluyor. Aynı zamanda 2. unsur gayriresmi dediğimiz bir proje. O da okul içerisinde olmayan öğrenciler. Çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz, onları nasıl okula gönderebiliriz? Esas olarak bu iki unsur üzerinde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Cedi Osman, daha sonra okulun kız takımıyla basketbol oynadı.