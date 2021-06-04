Milli basketbolcu Gizem Yavuz ameliyat edildi

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları esnasında antrenmanda sakatlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Gizem Yavuz ameliyat edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, TBF Sağlık Kurulu tarafından yapılan tetkikler sonrasında ön çapraz bağında kopma teşhis edilen milli oyuncunun, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Gizem Yavuz'a geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oyuncumuzun en kısa sürede parkelere geri dönmesini dileriz." denildi.

Geçen sezonu Çankaya Üniversitesinde geçiren milli oyun kurucu, Galatasaray'a transfer olmuştu.