Milli basketbolcu Kartal Özmızrak, İspanya ekibi Obradoiro'ya transfer oldu

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Kartal Özmızrak, İspanya ekibi Obradoiro'ya transfer oldu.

İspanya Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kartal Özmızrak, sosyal medya hesaplarında yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"5 yıl önce çatısı altına girdiğim, 3 yıl gururla formasını terlettiğim Darüşşafaka'dan yeni bir serüvene başlamak üzere ayrılıyorum. 3 yıl içerisinde ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu, Türkiye Kupası finali de dahil olmak üzere birçok anlamlı ve güzel galibiyetler yaşadık. Ömür boyu sürecek dostluklar ve hatırlanacak anılar biriktirdim. Şimdi kariyerime her zaman hedeflerimden biri olan İspanya'da devam edeceğim. Üzerimde emeği olan yöneticilere, antrenörlere, emektar kulüp çalışanlarımıza, her zaman desteğini hissettiğimiz taraftarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir."