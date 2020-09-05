Milli basketbolcu Melis Gülcan'ın son testi negatif çıktı
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyen ve geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan milli oyuncu Melis Gülcan, son yapılan testinin negatif olduğunu duyurdu.
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da forma giyen ve geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan milli oyuncu Melis Gülcan, son yapılan testinin negatif olduğunu duyurdu.
Sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdüren Bellona Kayseri Basketbol'da 28 Ağustos'ta koronavirüs testi pozitif çıkan milli basketbolcu Melis Gülcan, kendisini evinde izole etti. Son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını duyuran deneyimli basketbolcu, 14 günlük karantina sürecini evinde tamamlayacak. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Melis Gülcan, "Herkese merhaba. Yapılan son Covid 19 PCR testim negatif olarak sonuçlanmış olup, tedbir amaçlı 14 günlük karantina sürecim devam etmektedir. En kısa sürede basketbola döneceğim için çok mutluyum. Tüm hastalarımıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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