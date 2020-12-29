Milli basketbolcu Merve Aydın, İspanya'daki kulübünden ayrıldı - Son Dakika

Milli basketbolcu Merve Aydın, İspanya'daki kulübünden ayrıldı

29.12.2020 15:23
Milli basketbolcu Merve Aydın, İspanya'daki kulübünden ayrıldı, System.String[]

Milli basketbolcu Merve Aydın, ağustos ayından bu yana formasını giydiği İspanya Kadınlar Süper Lig takımlarından Alter Enersun Al-Qazeres'ten ayrıldı.

Milli basketbolcu Merve Aydın, ağustos ayından bu yana formasını giydiği İspanya Kadınlar Süper Lig takımlarından Alter Enersun Al-Qazeres'ten ayrıldı.

Türkiye'ye 24 Aralık'ta giden ve İspanya'ya dönmeyen Merve Aydın, takımdan ayrılma talebiyle ilgili uzun zamandır kulüp yönetimiyle görüştüğünü, takım arkadaşları, teknik heyet ve yöneticilere veda ederek ayrıldığını açıkladı.

Al-Qazeres Kulübü ise Merve Aydın'ın ayrılmasıyla ilgili "kulübün çıkarlarını savunmak için yasal işlemlerin başlatılması da dahil her türlü yasal haklarının saklı bulunduğunu" duyurdu.

Gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Merve Aydın, "Al-Qazeres'e geldiğim ilk günden beri saha içinde ve dışında profesyonelce hareket ettim. Takımıma liderlik ettim ve mücadele ettim. Buna rağmen, kulübün sisteminden dolayı kendimi iyi hissetmediğimden, kişisel sorunlardan dolayı ayrılmak istediğimi menajerim aracılığıyla uzun süredir kulübe söyledim." ifadelerini kullandı.

Yöneticiler ile 25 Kasım'da bir toplantı yaptığını ve önlerinde önemli maçların olmasından dolayı, bu zorlu dönemde takımı bırakmamak adına, ileride tekrar gözden geçirmek üzere ayrılma kararını ertelediğini aktaran Merve Aydın, daha sonrasında yaşanan süreçte kendisine verilen sözlerin tutulmadığını öne sürdü.

Merve Aydın, Zamora maçı öncesinde kulübün genel menajeri ile görüştüğünü ve sözleşmesinin feshedilmesi hususunda mutabık kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kulüpten ayrılmak istememdeki temel neden, bu şekilde daha fazla takıma faydalı olamayacağıma inanmamdı. Bu süreçte her gün profesyonel yardım aldım. Zamora maçında elimden geleni yaptım ve maç sonrasında menajerim sözleşmenin feshedilmesi için uygun bir şekilde yeni bir evrak hazırlamam gerektiğini söyledi."

Kulübün istediği gibi elektronik posta aracılığıyla sözleşmesinin feshedilmesi için metin gönderdiğini belirten Merve Aydın, kulüp genel menajerinin kendisine imza için beklemesine gerek olmadığını söylediğini ve 24 Aralık'ta takım arkadaşları, teknik heyet ve genel menajer ile vedalaşıp, anahtarlarını teslim edip Caceres'ten ayrıldığını anlattı.

Merve Aydın, takımdan ayrıldığı sırada kulüp yönetiminin, kapılarının her zaman kendisine açık olduğunu, gelecekte kendisini iyi hissettiğinde dönebileceğini söylediklerini vurgulayarak, sonrasında menajeri tarafından gönderilen mesajların hiçbirine cevap verilmediğini kaydetti.

İspanyol kulübü ise, 27 Aralık'ta oynanan Perfumerias Avenida maçında takımda yer almayan Merve Aydın ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bu sporcuyla mevcut durumda sözleşmelerinin devam ettiğini, kişisel meselelerinden dolayı Türkiye'de bulunan Aydın'ın geri dönmemesinden dolayı maç kadrosuna alınmadığını savundu.

Al-Qazeres, "kulübün çıkarlarını savunmak için yasal işlemlerin başlatılması da dahil her türlü yasal haklarının saklı bulunduğunu" hatırlatırken, İspanyol basını konunun FIBA Tahkim Mahkemesine kadar gidebileceğini iddia etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli basketbolcu Merve Aydın, İspanya'daki kulübünden ayrıldı - Son Dakika Spor


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