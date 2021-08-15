Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'den NBA Yaz Ligi'nde 21 sayılık performans

Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Şehmus Hazer ise New York Knicks 'e 103-94 yenildikleri karşılaşmada 4 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.

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