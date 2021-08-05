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Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ndeki ikinci maçında 25 sayı kaydetti - Son Dakika

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ndeki ikinci maçında 25 sayı kaydetti

05.08.2021 09:06
Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ndeki ikinci maçında 25 sayı kaydetti, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Golden State Warriors ile oynadıkları maçta 25 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Golden State Warriors ile oynadıkları maçta 25 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu, ABD'nin Sacramento kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ikinci maçına çıktı.

Warriors'ı 94-87 yendikleri karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 25 dakika 35 saniye süre alan milli basketbolcu, 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti.

İkinci maçında da performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Los Angeles Lakers karşısında ise 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yapmıştı.

Amerikan Basketbol Ligi, Ömer Faruk Yurtseven, Basketbolcu, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ndeki ikinci maçında 25 sayı kaydetti - Son Dakika Spor


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