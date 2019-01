Milli Baz İstasyonu "Ulak" Külliye'de

ARİFE YILDIZ ÜNAL - ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un destek ve talimatıyla Külliye'ye Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın kurulduğunu ve kullanımına başlandığını bildirdi.



Balcı, AA muhabirine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkılarıyla geliştirilen, üretim, kurulum ve devreye alınma sürecinde 100'den fazla yerli şirket ve bu şirketlerdeki Türk mühendis ve teknisyenlerin gayret gösterdiği Türkiye'nin ilk milli baz istasyonu ULAK'ın ticari operatörlerin şebekelerinde de performansını ispat ettiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde Ali Taha Koç'un talimatıyla Külliye'nin telekom altyapısını yerli ve milli sistemlere dönüştürme sürecinin başlatıldığını belirten Balcı, "Külliye'nin mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye'nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin, bu konudaki yönlendirmesinin en somut örneğidir." dedi.



ULAK ile Külliye'de, yerlileşme ve millileşme konusunda örnek bir yaklaşım sergilendiğine işaret eden Balcı, dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerliliğin, bu sayede Külliye'de ön plana çıktığını dile getirdi.



Balcı, Külliye'de ULAK kurulum çalışmalarına Turkcell'in altyapısıyla başlandığını ifade ederek, diğer operatör altyapılarının da sisteme taşınmasının planlandığını, bu kapsamda siber güvenliği artırılmış uçtan uca milli bir iletişim altyapısına bir adım daha yaklaşacaklarını bildirdi.



ULAK baz istasyonlarının Külliye'de kullanılmasının, ürüne ve ULAK Haberleşme başta olmak üzere ekosisteme duyulan güvenin en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Balcı, ürünün bu seviyeye gelmesinin, başta projeye emek verenler olmak üzere ULAK'a ve millileşme gayretlerine sözde değil, gönülden destek veren herkesi memnun eden bir gelişme olduğunu vurguladı.



Balcı, "Sorumluluğumuz bir kat daha arttı, gösterilen güvene layık olmak için en hızlı ve en iyisini üretecek şekilde çalışmalarımıza her zamankinden daha büyük bir motivasyonla devam edeceğiz." diye konuştu.



"Teknolojik kazanım ekonomik kazanıma dönüştürülmeli"



Balcı, 4,5G yatırımlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en az 2024-2025 yıllarına kadar devam edeceğini, daha sonra uzun yıllar 5G ile devrede kalacağını anlattı.



Uzun süreli gayretlerle yakalanan bu teknolojik seviyenin, yıllık ortalama 1 milyar dolar yatırım yapılan telekomünikasyon altyapılarında, ekonomik kazanıma dönüştürülmesi zamanının geldiğine dikkati çeken Balcı, ULAK ile hedeflenen yerlilik oranlarının sağlanması halinde gelecek 5 yılda asgari 750 milyon dolarlık yatırımın en az yarısının yurt içinde kalmasının sağlanacağını söyledi.



Balcı, ULAK Haberleşme'nin "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" sloganıyla çalışmalarına başladığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen Evrensel Hizmet Projesi kapsamında 834 ULAK baz istasyonu teslimatını tamamladıklarını bildirdi.



Metin Balcı, bugün itibarıyla 500 noktada, Kars'tan İzmir'e, Sinop'tan Antalya'ya 71 farklı ilde ULAK baz istasyonlarının hizmet verdiğini aktardı.



ULAK'ın ticari kullanımı konusunda da Turkcell'e teslimatların tamamlandığını vurgulayan Balcı, diğer operatörlerle de ticari siparişlere yönelik görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.



Operatörlerden yeni ve yüklü miktarda sipariş beklediklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:



"Geldiğimiz nokta çok kritik bir kırılım noktası. Çarkın dönmesi, zincirin tamamlanması, maliyetlerin düşürülmesi, yeni özelliklerin süratle kazandırılması, kapasitenin artırılması ve 5G'ye giden yolda makul bir oranda şebekenin yerlileştirilebilmesi için siparişlerin alınması şart. Bu nedenle Türkiye'nin, ilk yerli ve milli baz istasyonunun kullanımı konusunda, gelecek yılları da kapsayacak şekilde somut siparişlerle destek bekliyoruz. Sipariş almadan, ürünleri yaygınlaştırmadan, ekonomik kazanıma dönüştürmeden geçirdiğimiz her bir günü, kayıp olarak görüyoruz. Yürüttüğümüz her çalışmayı da bugünümüz ve geleceğimiz için yerlileşme ve millileşme fırsatı olarak değerlendiriyoruz."





İletişim ve bilişim altyapılarına bütüncül yaklaşımla ekosistemle uçtan uca çözüm bulma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Balcı, "Milat Ağ Yönetim ve Analiz (MAYA) Sistemi ve 5G Çekirdek Şebeke ÇINAR projelerinin de en kısa zamanda kullanıma girmesiyle yakın dönemde sayısız kez yaşadığımız siber güvenlik problemlerine karşı daha güvenilir, yönetilebilir, siber güvenliği artırılmış milli bir altyapının artan bir oranda kullanım yeri bulması sağlanmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"4,5G ULAK altyapısını, ULAK 5G'ye dönüştürmek için hazırız"





Hedefleri ötelemeden yerlilik ve millilik oranlarını bugünden başlayarak yakalamak istediklerine işaret eden Balcı, operatörlerin altyapılarında oluşturulacak 4,5G ULAK altyapısını, yine yerli ve milli imkanlarla ULAK 5G'ye dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Balcı, 5G'ye giden yolun 4,5G'den geçtiğine inandıklarını belirterek, hedeflerinin, 5G ve ötesi için geniş bant iletişim teknolojileri konusunda Türkiye'nin markası haline gelmek olduğunu dile getirdi.



Telekom şebeke altyapılarında bugünden yeterli oranda yerli ürünlerle yer alınmazsa 5G'ye geçildiğinde, geliştirilen yerli ve milli altyapı sistemleri için entegre olabilecek uygun ortam bulmakta dahi güçlük çekilebileceği uyarısında bulunan Balcı, "Bu nedenle bir taraftan 4,5G'yi ürünleştirmeye, özelliklerini artırmaya gayret ederken 5G için de konsantre bir şekilde ürün odaklı olarak çalışmalarımızı tamamlamaya özen gösteriyoruz." dedi.

