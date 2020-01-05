Milli Beka Hareketi Edremit ve Havran İlçe Teşkilatları törenle açıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Beka Hareketi Edremit ve Havran İlçe Teşkilatları törenle açıldı - Son Dakika

Milli Beka Hareketi Edremit ve Havran İlçe Teşkilatları törenle açıldı

7 saat önce

Milli Beka Hareketi, Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesinde örgütlenerek düzenlenen törenlerle açıldı.

Milli Beka Hareketi Edremit ve Havran İlçe Teşkilatları törenle açıldı, System.String[]

Milli Beka Hareketi, Türkiye genelinde teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesinde örgütlenerek düzenlenen törenlerle açıldı.


Genel başkan Murat Şahin de katıldığı törenlerde, kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin hayata geçirilmesi ve yeni nesillere aktarılması amacıyla var güçleri ile çalışılacağı vurgulandı.


Milli Beka Hareketinin Edremit İlçe Başkanı Niyazi Mete, "Allah yar ve yardımcımız olsun, vakit Cumhur İttifakı'na destek vaktidir, Ayyıldızlı sancağımıza sahip çıkma vaktidir"diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Havran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Premier Lig'den 3 takımın Cenk Tosun'la ilgilendiği iddia edildi
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Akşener, Libya'ya asker gönderme tezkeresine neden 'hayır' dediklerini açıkladı: Ucu açık, belirsiz bir tezkere

Son Dakika Haberleri
21:33 Suriye rejim uçakları İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika Haber
21:28 ABD-İran krizi büyüyor: İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını açıkladı - Son Dakika Haber
21:28 İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı - Son Dakika Haber
21:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Süleymani açıklaması: Bu iş burada bitmeyecektir - Son Dakika Haber
21:23 İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya alma kararı aldığını duyurdu. - Son Dakika Haber
21:15 Son dakika: İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 21:45:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Beka Hareketi Edremit ve Havran İlçe Teşkilatları törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]