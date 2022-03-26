Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

26.03.2022 18:34
Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ve beraberindekiler, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 936 gündür eylemde olan ailelerle bir araya geldi.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ve beraberindekiler, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 936 gündür eylemde olan ailelerle bir araya geldi.

Ailelerle tek tek görüşen ve çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığına ilişkin hikayelerini dinleyen Murat Şahin ardından açıklamalarda bulundu. Milli Beka Hareketinin tüm üyelerinin HDP il binası önünde bulunan ailelerin yanında olduğunu, Kürt ve Türk'ün kardeş olduğunu, dosta, düşmana gösterdiğini belirten Şahin, "Biz, Milli Beka Hareketi olarak çevre illerle beraber burada sizleri beşinci kez ziyaret ediyoruz. Biz, her daim yanınızdayız ve burada muazzam bir duruş gösteriyorsunuz. Sizin bu duruşunuz tüm dünyaya örnek bir annelik duruşudur. 9 ve 10 yaşında bağrınızda kopartılarak Kobani'ye, Kandil'e, dağlara kaçırılan ve kaçırılma merkezi olan buradaki HDP Diyarbakır il örgütünün yani Kandil'in merkez üssü olan tam merkezin önünde duruyorsunuz. Bu muazzam bir dik duruştur, bu muazzam bir zaferdir. Bu zafer inanıyorum ki, cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşlarının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çalışma arkadaşlarının kuvvetine kuvvet, kudretine kudret vermektedir. Yüce Türk milleti adına bütün dilleriyle, dinleriyle ve ırklarıyla sizlere teşekkür etmeye geldik" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Şahin ve beraberindekiler bir süre ailelerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu
Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu
Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu
Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

YORUMLAR
500
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 274 OLDU EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 274 OLDU Medipol Başakşehir, Galatasaray'la anılan Alexis Beka Beka'nın transferini bitirmeye çok yakın Medipol Başakşehir, Galatasaray'la anılan Alexis Beka Beka'nın transferini bitirmeye çok yakın

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı
18:24 Burak Yılmaz penaltıyı neden kaçırdı? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
18:09 Hamilelik videolarından kazandığı para dudak uçuklattı! Gelen eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi
17:48 ÇBK Mersin tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı! Takım koçunun gözyaşları sosyal medyada gündem oldu
17:21 Mahalle sakinleri her yerde otomobillerini çizen kişiyi arıyordu! Gerçek güvenlik kamerası görüntüleriyle anlaşıldı
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 19:07:47. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement