Milli Beka Hareketi'nden Diyarbakır'daki annelerine tam destek

Diyarbakır'da HDP İl Binasının önünde çocuklarını terör örgütünün elinden almak için mücadele veren annelere destek her geçen gün büyüyerek artıyor.



Milli Beka Hareketi Diyarbakır İl Başkanı ve aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Ahmet Talan'ın Diyarbakır'da HDP binasının önünde onur mücadelesi veren annelere destek için organize ettiği programa Genel Başkan Murat Şahin, Doğu Anadolu Bölge Başkanı İbrahim Aygün ile birlikte kalabalık bir heyet katıldı. Malatya, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Hatay, Mardin, Van ve bölgedeki il ve ilçe teşkilatları katıldı.



Annelere karanfil veren Genel Başkan Murat Şahin, her konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ve annelerimizin birer evladı olarak sonuna kadar bu mücadelenin en büyük destekçileri olduklarını söyledi. Genel Başkan Murat Şahin yaptığı burada yaptığı basın açıklamasında "Diyarbakır Kurtuluş Savaşında, Çanakkale'de ve devletin en zor zamanlarında ortaya koyduğu mücadele ile üzerine düşeni her zaman yapmış kadim bir şehirdir. Terör illeti ile uzun süredir birlikte yaşamasına rağmen dik durmayı bilmiş, devletine, bayrağına ve dinine her zaman bağlı kalmıştır. Bugün burada terör örgütü tarafından kaçırılan, kandırılan ve bir şekilde ellerinden alınan çocuklarını tekrar almak için bütün dünyaya emsal teşkil edecek onurlu bir mücadele veren yine Diyarbakır anneleridir. Bu husus her zaman göz önünde tutulacaktır. Bizler Milli Beka Hareketi olarak 800 bin üyemizle annelerimizin yanındayız. Bizler de birer evlatlarıyız, annelerimizin yüreği yanmakta ve bu durum bütün annelerimizin de yüreğini yakmaktadır. Devletimiz çok büyük bir devlettir, inanıyorum ki devletin en tepesindeki çelikten irade bu durumu en kısa zamanda çözecektir ve annelerimiz evlatlarını bağrına basacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyimiz Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere, bütün şer odaklarına karşı ülkede birlik ve beraberlik had safhadadır. Biz her zaman devletimizin yanında ve bütün kurumların ve halkımızın emrinde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA