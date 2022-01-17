Milli Beka Hareketi'nden Sezen Aksu'ya tehdit: Akşam kapısındayız - Son Dakika

Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısının sözleri sonrası sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

"AKŞAM KAPINDAYIZ"

Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı Şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sonrası eleştirildi. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım dikkat çekti. Açıkgöz, " Sami Yıldırım'ın kızı Sezen Aksu yarın 20:30'da kapındayız" dedi.